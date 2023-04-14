Один із найбільших банків ОАЕ почав блокувати інвестиційні рахунки росіян, – ЗМІ
Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на відповідні листи та клієнтів банку.
Так, російські клієнти банку почали отримувати листи, в яких їх попереджають: у разі, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їх активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, за яким будуть встановлені обмеження щодо переведення готівки.
У листі клієнтам банк зазначає, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок. Перевести їх на свій рахунок до ENBD російський клієнт не зможе.
Продати папери з рахунку клієнт зможе не за допомогою звичного механізму "постачання проти платежу" (delivery versus payment), коли рух цінних паперів та грошей між сторонами угоди відбувається одночасно, а за умови "постачання, вільне від платежу" (free-of -Payment, FOP). За такого механізму переказ грошей відбувається лише після того, як було переведено папери.
ENBD уточнює, що обмеження введені відповідно до "директиви ЄС". Винятків для росіян, які мають резидентство в ОАЕ, не передбачено.