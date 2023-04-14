Китайська компанія закупила мідь із окупованого Дебальцевого, – Reuters

Китайська компанія Quzhou Nova купила зливки мідного сплаву на суму щонайменше $7,4 млн на заводі в окупованому Росією Дебальцевому (Донецька область).

Про це пише Reuters.



Зазначається, що митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та перехресно перевірена у двох інших, є одним із перших доказів торгівлі Китаю з анексованими Росією регіонами України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.



Згідно з даними, Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву в чушках, виготовленого на Дебальцевському заводі металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.



Джерело видання на заводі повідомило, що на території підприємства є цех кольорової металургії. Утім, співрозмовник відмовився коментувати поставки в Китай, заявивши, що ця інформація є "комерційною таємницею".

Водночас у китайській компанії заявили, що не займаються імпортом та експортом міді, а коментувати митні дані не захотіли: "Цей документ важко зрозуміти, бо на ньому немає печаток і підписів". Митна служба Китаю також не надала детальної інформації щодо імпорту.

Західні санкції забороняють торгівлю з окупованими Росією територіями України.