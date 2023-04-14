Окупанти готуються блокувати персонал Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

Через дефіцит фахових атомників, необхідних для експлуатації захопленої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, окупанти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води.

"Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", – пояснили в компанії.

Як нагадали в "Енергоатомі", подібні дії окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації.