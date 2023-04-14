Підконтрольний Ахметову "Южкокс" отримав збиток на 1,2 мільярди

ПрАТ "Южкокс" (Кам’янське Дніпропетровської області) завершило 2022 рік із чистими збитками у розмірі 1,21 мільярда гривень після прибутку на 1,29 млрд грн за підсумками 2021 року.

Згідно із матеріалами до річних зборів акціонерів компанії, призначених на 15 травня, її нерозподілений прибуток станом на кінець минулого року становив 462,13 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до проєктів рішення зборів, акціонери планують підбити підсумки діяльності у 2022 році, а отриманий у 2022 році збиток покрити за рахунок прибутку товариства майбутніх періодів.

За даними Національного депозитарію (НДУ), станом на четвертий квартал 2022 року у власності Dashuria Ltd. (Кіпр) перебуває 94,9565% акцій підприємства.

Як повідомлялося, ПрАТ "Южкокс" раніше називалося "Євраз Южкокс" та входило до металургійного холдингу російського олігарха Романа Абрамовича. Після 2014 року структури Ахметова придбали більшість активів Абрамовича в Україні.

У звіті холдингової компанії "Метінвесту" за 2018 рік повідомлялося, що компанія придбала 23,71% частку у "Южкоксі" за $30 млн. Водночас, за даними ЗМІ, решта акцій підприємства через кіпркську Dashuria Ltd також оформлені на компанії, які пов’язані з Ахметовим та його бізнес-партнером Вадимом Новинським.