Китай не продаватиме зброю Росії, – голова МЗС

Китай обіцяє не продавати зброю жодній зі сторін війни на території України.

Про це міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, відповідаючи на занепокоєння Заходу, що Пекін може надати військову допомогу Росії, повідомляє AP.

Агентство зазначає, що Цинь Ган є китайським чиновником найвищого рівня, який зробив таку відверту заяву щодо продажу зброї Росії.

Він додав, що Китай також регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", – сказав міністр.

"Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", – додав голова китайської дипломатії.

Він також підтвердив готовність Китаю допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

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Раніше Китай заявляв, що дотримується нейтралітету у війні Росії проти України, водночас підтримував Росію політично, риторично та економічно в той час, коли західні країни запровадили санкції та намагалися ізолювати Москву за неспровоковане військове вторгнення.