Спонсор війни: Xiaomi відкидає звинувачення НАЗК та каже, що "за мир у всьому світі"

Китайська компанія Xiaomi Corporation не погоджується з рішенням Національного агентства України з питань запобігання корупції внести її до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як ідеться в офіційній заяві компанії, Xiaomi не підтримує жодних військових дій.

"Ми категорично проти звинувачень Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК) у тому, що ми є "міжнародним спонсором війни". Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія – дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій", – наголосили у корпорації.

Також зазначається, що компанія пропонує продукти виключно для цивільного та комерційного використання. "Ми віримо, що кожен споживач у світі має право на доступ до засобів зв’язку та інформації в Інтернеті", – підкреслили в Xiaomi.

Як повідомлялося, напередодні НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення назвали те, що компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.