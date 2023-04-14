"Росатом" заявив про збільшення виторгу за межами Росії на 20%

Російський держконцерн "Росатом" у 2022 році збільшила виторг за кордоном на 20% – до $11 мільярдів.

Про це на конференції керівників держкорпорації розповів перший заступник голови "Росатома" Кирило Комаров, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми продовжили виконувати всі контрактні зобов'язання, у тому числі при реалізації наших контрактів по лінії ЯТЦ та постачання палива", – сказав топменеджер.

Комаров також заявив, що 2022 став рекордним для "Росатому" з точки зору нових напрямків бізнесу. Виручка від нових продуктів склала рекордні 697,5 млрд рублів, що вдвічі перевищує план.

Він уточнив, що наразі закордонний портфель "Росатому" включає 34 енергоблоки в 11 країнах світу.

Наприкінці 2022 року гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов розповідав, що держкорпорація веде переговори про будівництво АЕС із приблизно десятьма країнами, 3-4 з них уже близькі до укладання угод.

Паливна структура "Росатому" – "ТВЕЛ" – у 2022 році також не відчула серйозних відмов від свого палива за кордоном. З початку 2022 року компанія уклала 12 нових паливних контрактів на постачання різної уранової продукції із замовниками із семи країн, говорив раніше Комаров.

Читайте також: Країни Євросоюзу не можуть домовитися про санкції проти "Росатома", – Bloomberg

Як повідомлялося, Україна неодноразово закликала запроваджити міжнародні санкції проти "Росатома" через його безпосередню причетність до окупації Запорізької АЕС.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно обіцяв ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти російської ядерної галузі. Країна сподівається отримати від Росії кредит на розширенння своєї АЕС "Пакш".

За даними європейськиз ЗМІ, санкції проти "Росатома" також блокують Франція та Болгарія.