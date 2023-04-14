Найбільші мережі супермаркетів обіцяють прискорити розрахунки за продукти харчування з виробниками

Найбільші мережі супермаркетів погодилися на час воєнного стану обмежити розрахунки із постачальниками базових продуктів харчування 30 календарними днями з моменту поставки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Внаслідок дуже тривалих, але врешті-решт плідних перемовин, найбільші мережі держави взяли на себе зобов’язання щодо обмеження строків розрахунків з постачальниками за базовими харчовими продуктами (хліб, крупи, цукор, борошно, яйце тощо) 30 днями", – написав Гетманцев.

Він уточнив, що цей меморандум набуде чинності після погодження з Антимонопольним комітетом.

"Задоволений тим, що кількарічні перемовини між мережами та виробниками досягли певного компромісу без регуляторного втручання держави. Як звичайний компроміс він не подобається обом сторонам, але згода вочевидь досягнута", – додав депутат.

Згідно із оприлюдненим текстом меморандуму, "базовими продуктами" вважатимуть вироблені в україні крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова), цукор-пісок, борошно пшеничне, зліб, батон, макаронні вироби з м’яких сортів, вермішель, молоко, сир кисломолочний, кефір, масло вершкове жирністю 72,5%, сметана, яйця (нефасовані або категорії С1), олія соняшникова, курятину, свинину, овочі (картопля, морква, буряк, цибуля, капуста білокачанна), негазовану мінеральну воду.

Водночас підписанти документа домовилися вимагати від уряду скасування обмеження націнки у розмірі 10% на ці товари.

Меморандум підписали "АТБ-маркет", "Сільпо фуд", "Новус Україна", "Омега" (Varus), "Ашан Україна гіпермаркет" та "Арітейл" (мережа мінімаркетів "Коло").