Франція готова надати Україні 2 мільярди євро, – Шмигаль

Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми, частина з цих коштів буде спрямована на відновлення.

"Провів розмову із Брюно Ле Мером (міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції, – ред.) на полях Spring Meetings 2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", – написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Прем’єр-міністр на полях Spring Meetings у Вашингтоні також провів зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Також Шмигаль обговорив ключові питання відбудови України із заступником радника президента США з нацбезпеки у питаннях міжнародної економіки, співголовою Координаційної платформи донорів України Майком Пайлом.

Раніше повідомлялося, що Франція станом на лютий 2023 року витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.