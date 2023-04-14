Росія посилила контроль за абонентами мобільного звя’зку: без номерів можуть залишитися 20 мільйонів росіян

З початку квітня російські мобільні оператори почали масово розсилати push-повідомлення та СМС абонентам з проханням підтвердити свої персональні дані шляхом відвідування салону зв’язку або через російський сервіс "Держпослуги".

За словами джерел видання "Коммерсант", це вимушений крок, обумовлений планами Роскомнагляду провести перевірку персональних даних абонентів для виявлення активних SIM-карт, власники яких не підтверджені.

У Роскомнагляді підтвердили проведення моніторингу "достовірності відомостей про абонентів, внесених операторами до баз даних, відповідно до вимог законодавства щодо боротьби з незаконними SIM-картами".

Для цього розроблено інформаційну систему, яка в автоматичному режимі виявляє недостовірні відомості про клієнтів операторів. У разі виявлення такої невідповідності оператор зобов'язаний "внести уточнення або припинити надання послуг абоненту".

В Роскомнагляді додали, що з 2018 року спільно з МВС заблокували понад 423 тис. SIM-карток, 152 тис. з яких – у 2022 році.

За даними співрозмовника видання у галузі, на російському ринку зв'язку зараз до 20 млн активних абонентів з непідтвердженими даними, через місяць їх можуть відключити, якщо Роскомнагляд знайде невідповідності під час перевірки.

Тому мобільні оператори закликають абонентів оновити дані, алже через їх відключення вони за місяць можуть втратити до 7 мільярдів рублів. Деякі російські оператори самі зобов’язують абонентів повідомляти про зміну ПІБ або місце проживання.