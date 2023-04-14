Імпорт товарів перевищив експорт за два місяці на $3,7 мільярда, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у січні-лютому 2023 року зросло у 3,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $3,71 млрд із $1,08 млрд.

Як свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), експорт товарів з України за вказаний період порівняно з аналогічним періодом минулого року впав 42,8% – до $6,46 млрд, а імпорт – лише на 17,9%, до $10,17 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Держстат уточнив, що у лютому 2023 порівняно із січнем сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 4,8% – до $3,54 млрд, а імпорту – на 3,2%, до $5,79 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому було негативним і становило $2,25 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним – $2,23 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-лютому 2023 року становив 0,64 (у січні-лютому 2022 року – 0,91).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 206 країнами світу.

Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком – до $11,13 млрд із $4,77 млрд.