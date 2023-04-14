Держава продала через "Прозорро.Продажі" за час війни активів на 10 мільярдів

За час повномасштабної війни державна електронна торгова система "Прозорро.Продажі" допомогла заробити до бюджетів різних рівнів понад 10 млрд грн. Так, із 24 лютого 2022 року в системі відбулося понад 18 тис. успішних онлайн-аукціонів з реалізації публічних активів.

Як ідеться в повідомленні "Прозорро", із 10 млрд грн 2,7 млрд грн принесли успішні аукціони з реалізації активів банків-банкрутів, які оголосив в системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ще 2 млрд грн надійшли до державного та місцевих бюджетів від малої приватизації державного і комунального майна на "Прозорро.Продажі". Успішні земельні онлайн-аукціони допомогли заробити до бюджетів різних рівнів майже 1 млрд грн під час війни.

"Система "Прозорро.Продажі" не припиняла свою роботу з 24 лютого минулого року, і за цей час онлайн-аукціони в системі оголосили майже 3,6 тис. організаторів – це і держоргани, і корпоратизовані підприємства, і місцеві громади, і приватний бізнес", – прокоментував CEO "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Серед найдорожчих обʼєктів, які бізнес придбав у прозорий та конкурентний спосіб під час війни в державній електронній торговій системі такі: спецдозвіл на користування надрами на Майорівську площу за 1,1 млрд грн, майнові права та права вимоги від ФГВФО за 410 млн і 350 млн грн відповідно, оренда земельної ділянки загальною площею 35 тис. га за 310 тис. грн та державний порт – Усть-Дунайський за 200 млн грн. Конкуренція на цих аукціонах дозволила встановити ринкову ціну за ці активи.

За даними публічного модуля аналітики "Прозорро.Продажі", наразі на етапі укладання угод в системі є ще понад 2 тис. аукціонів, які можуть принести до бюджетів ще 2,7 млрд грн.

Станом на 14 квітня в державній електронній торговій системі наразі оголошено понад 4,5 тис. онлайн-аукціонів на більше 10,4 млрд грн, у яких можна брати участь. Серед оголошених на "Прозорро.Продажі" торгів 1,6 тис. земельних е-аукціонів, майже 1,4 тис. електронних торгів з комерційних продажу й оренди, 500 торгів з продажу активів банків-банкрутів.