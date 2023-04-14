ГЕС в умовах паводку замінюють частину потужностей теплових електростанцій, – "Укргідроенерго"
Як ідеться в повідомленні "Укргідроенерго", станом на 14 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів.
"Працюють всі види генерації. Багато води у річках забезпечують активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби, і ще більше зростання генерації ГЕС при покритті пікового споживання зранку та ввечері. Зокрема, у певний період часу частка ГЕС у структурі виробництва становить близько 20%, заміщаючи частину теплової генерації", – сказано в повідомленні.
В "Укргідроенерго" зазначили, що фіксується підняття рівня води у Дніпрі і Дністрі, тому для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок на гідроелектростанціях "Укргідроенерго" здійснюються контрольовані скиди води.
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та початку травня очікуються ще більш значні опади.