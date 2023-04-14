Нацбанк запустив платформу для тестування інноваційних фінансових технологій

Національний банк України запускає регуляторну платформу ("пісочницю") для тестування інноваційних продуктів, послуг, технологій та інструментів.

Як ідеться в повідомленні НБУ, регуляторна платформа дасть можливість авторизованим надавачам фінансових або платіжних послуг проводити тестування нових сучасних та інноваційних фінансових і платіжних продуктів у реальних ринкових умовах у обмеженому середовищі та під наглядом регулятора (зокрема, із встановленням певних обмежень і квот).

"Головне завдання регуляторної платформи – сприяти розвитку фінтеху та інноваційних продуктів на фінансовому та платіжному ринках. Водночас її запуск має стимулювати посилення конкуренції, підвищення якості надання фінансових та платіжних послуг, поглиблення діалогу регулятора з учасниками ринку, зокрема щодо розвитку регулювання фінтех-сфери", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Наразі участь у тестуванні інноваційних продуктів у регуляторній платформі зможуть взяти лише ті учасники ринку, які вже авторизовані як надавачі фінансових чи платіжних послуг відповідно до українського законодавства.

Крім того, до початку тестування інноваційний продукт повинен пройти попередню оцінку регулятором, а заявник – узгодити порядок самого тестування для набуття статусу учасника регуляторної платформи.

Так, інноваційний продукт, який мають намір тестувати в регуляторній платформі, повинен відповідати таким вимогам:

не повинно існувати аналогічних продуктів або ж запропонований продукт має істотно перевершувати характеристики вже наявних;

упровадження продукту не має призвести до порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

немає законодавчих заборон для впровадження відповідного продукту;

немає конкретних норм у законодавстві України, що унеможливлюють упровадження такого продукту на ринку поза межами регуляторної платформи.

Для участі в тестуванні інноваційного продукту учасник ринку має здійснити такі кроки:

зайти на інформаційний портал;

завантажити заяву на участь у регуляторній платформі;

заповнити заяву, підготувати інші документи (за бажанням заявника) для підтвердження інформації, наданої в заяві;

підписати заяву та додані до неї документи КЕП;

надіслати все на електронну адресу [email protected] .

Після цього Національний банк здійснить оцінку заявника: розгляне заяву та ухвалить рішення про доцільність участі інноваційного продукту в регуляторній платформі, керуючись професійним судженням та враховуючи оцінку ситуації на фінансовому та платіжному ринках, ефективність та ризики надання таких послуг з використанням інноваційних технологій та інструментів.

У разі ухвалення позитивного рішення Національний банк укладе із заявником договір про тестування. Цей документ міститиме детальні умови участі заявника в регуляторній платформі та порядок тестування інноваційного продукту, включатиме узгоджену інформацію про особливості тестування, а також права та обов’язки сторін.