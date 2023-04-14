Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду повторне клопотання про продовження термінів досудового розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії КоболєваВідповідне рішення суд ухвалив у п’ятницю, 14 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відмовити у задоволенні клопотань захисників... Залишити без розгляду клопотання старшого детективу НАБУ про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні", – сказала суддя.

Захисник підозрюваного Олексій Носов уточнив, що після цього справу мають передати до суду.

"Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування, та відкриття матеріалів досудового розслідування. Слідство по справі Андрія Коболєва завершено. Тепер попереду ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС вже відмовився продовжити строки розслідування справи про премії Коболєва. Строки слідства у ній спливають 19 квітня.

Однак прокуратура вирішити направити до ВАКС повторне клопотання про продовження строків розслідування. У НАБУ пояснили, що після першого звернення до суду детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.

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Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.