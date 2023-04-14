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Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва

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Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду повторне клопотання про продовження термінів досудового розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії КоболєваВідповідне рішення суд ухвалив у п’ятницю, 14 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відмовити у задоволенні клопотань захисників... Залишити без розгляду клопотання старшого детективу НАБУ про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні", – сказала суддя.

Захисник підозрюваного Олексій Носов уточнив, що після цього справу мають передати до суду.

"Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування, та відкриття матеріалів досудового розслідування. Слідство по справі Андрія Коболєва завершено. Тепер попереду ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС вже відмовився продовжити строки розслідування справи про премії Коболєва. Строки слідства у ній спливають 19 квітня.

Однак прокуратура вирішити направити до ВАКС повторне клопотання про продовження строків розслідування. У НАБУ пояснили, що після першого звернення до суду детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.

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Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.

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Топ коментарі

  • Vasily Melnyk
    Я не дуже уважно слідкував за всією справою про обвинувачення Коболєва.

    Але з початком цієї справи тут на сайті хтось зробив допис про те, що справу почали після 2019 року з поверненням до владних структур про-руснявих діячів.

    Це була своєрідна помста русні Коболєву за те що під його керівництвом Нафтогаз Україна виграла справу проти Газпрома в міжнародному суді (з виплатою 3 млрд $ Україні).

    Цей прециндент мав погані для Газпрома наслідки - інші країни також почали подавати в суд на Газпром і вигравати справи. Вся їхня корупційна кормушка для західних політиків почала рушитись.

    Тому вони дуже злі і через своїх агентів в Україні хочуть наказати тих хто їх так побив.

    Я не знаю всіх умов контракту Коболєва з Нафтогазом, але в західній практиці, для заохочування керівників, ставлять умови в трудових контрактах про преміальні виплати за різні перемоги і збільшення прибутків в державних компаніях. Це робиться для того щоб на державних підприємствах працювали досвідченні профессіонали, а не схематозники що думають тільки про відкати і як наживитись.

    Такщо людина яка повернула державі мілліарди, на мою думку, може заслуговувати на кілька мілліонів.
    До речі в США також є такі правила - якщо людина повідомила про фінансові махінації то вона заслуговує на якийсь процент від повернутих державі грошей.
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Не можу повірити, що би проти першого у світі українського менджера, який постави росію раком і примусив повернути 4 МІЛІАРДИ доларів в казну України, закрили кримінальну справу.
    Якби він вкрав і втік, як всі зелені падли це роблять, то ніхто б його не шукав. Але якщо він зали шився і показав, що можна жити чесно і не красти, то треба їх пресувати.
    Щоб ви здохли, зелені падлюки!
  • Yuriy Zybretsky
    Це би був суперпоганий прецедент для українського народу,якби Коболєва покарали за отримання премії, фактично за гроші газпрому. Мене як платника податків цілком влаштовує що менеджер державного підприємтсва відсуджує кошти на користь цього підприємства і з цих коштів має право на премію. І я би хотів щоб краще НАБУ займалося тими, хто банкрутує держпідприємства та за відкати здає справи приватним компаніям.
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