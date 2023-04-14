Власники 22% акцій "Кернела" виступили проти викупу компанії структурами Веревського

Рада директорів агрохолдингу "Кернел" одноголосно підтримала пропозицію найбільшого власника та голови ради директорів Андрія Веревського про викуп акцій та делістинг компанії з Варшавської фондової біржі. Водночас частина акціонерів його не підтримують вирішили об’єднати свої зусилля.

Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рада директорів "Кернела" пояснює, що делістинг акцій холдингу означатиме "сильний позитивний сигнал кредиторам групи", а також дозволить спростити процес ухвалення рішень з акцентом на довгострокові цілі.

У повідомленні зазначається, що для перевірки справедливості запропонованої ціни викупу в 18,5 злотих ($4,39 за поточним курсом) за акцію "Кернел" залучив аудиторську компанію Baker Tilly, яка дійшла висновку, що вказана ціна знаходиться в межах нижньої межі розрахункового діапазону справедливої вартості акцій.

Аудитор також нагадав, що з 2014 фінансового року "Кернел" платив щорічно дивіденди у розмірі $0,25 за акцію за винятком 2020 та 2021 рр., коли вони виросли відповідно до $0,42 та $0,44, проте після початку війни виплата дивідендів припинилася.

Своєю чергою 15 фінансових інвесторів - міноритаріїв, які контролюють 21,59% акцій "Кернел", повідомили про укладання акціонерної угоди для захисту своїх прав у зв'язку із планами делістингу компанії та викупу акцій.

Міноритарії, серед яких переважно пенсійні фонди, заявляють, що вдадуться до всіх фактичних та юридичних дій, у тому числі корпоративного характеру, спрямованих на захист своїх прав як міноритарних акціонерів, зокрема, пов'язаних з участю у можливих загальних зборах.

До цієї групи увійшли, зокрема, OFE (Open Pension Fund) PZU, Uniqua OFE, OFE NN, Allianz Polska OFE, Aegon OFE, PKO BP OFE, OFE Pocztylion, Lind Value та Kopernik Global Investors.

Найбільшим серед них є Kopernik Global Investors LLC із 5,02% акцій, OFE PZU належить 2,03%, Uniqua OFE – 1,95%, OFE NN – 1,83%, FRAM FIZ – 1,4%, Aegon OFE – 1,15%.

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Як повідомлялося, наприкінці березня компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів "Кернелу" Андрію Веревському і володіє 38,05% акцій агрохолдингу, оголосила тендер про викуп решти 61,95% акцій за близько $220 млн. Заявки на викуп приймаються з 31 березня до 4 травня.

6 березня Namsen Limited Веревського запропонувала провести делістинг "Кернела" з Варшавської фондової біржі та викупити акції в інших акціонерів.

Акції холдингової компанії "Кернел" Kernel Holding SA (Люксембург) знаходяться в обігу на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Протягом останнього року їх вартість коливалася в межах від 16,55 до 36,5 злотих, але ще у 2017 році вони коштували дорожче за 79 злотих.



Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.