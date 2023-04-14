Путіну бракує грошей на війну: Російські податківці взялися за власників криптовалюти

Федеральна податкова служба Росії почала розсилати листи власникам криптовалютних активів з вимогою надати інформацію про володіння цифровими активами та транзакції.

Про це повідомлили у сервісі контролю, обліку та аналітики криптоактивів BitOK, передає РБК.

Листи розсилають фізичним особам, які здійснювали операції з криптовалютами протягом 2022 та 2021 років та подавали відповідні звіти до податкової (декларації 3-ПДФО). Документи просять надати терміново.

"Наразі Федеральна податкова служба ще не сформулювала єдиної позиції щодо оподаткування цифрових валют, проте за наявності прибутку від такого виду діяльності в рублях сплата податку за формою 3-ПДФО все ж таки є обов'язковою", – повідомило анонімне джерело у російській податковій.

У сервісі BitOK повідомляють, що російькі податківці також дзвонять і просять надати інформацію про деякі операції. Запити стосуються вже поданих декларацій, які заповнені з порушеннями або у разі відсутності документів, що підтверджують доходи та витрати.

За словами засновника сервісу BitOK Дмітрія Мачіхіна, Росфінмоніторинг спільно з російськими банками допомагають місцевим податківцям виявляти факти ухилення від подання звітності про операції з криптовалютою та тих, хто не подавав звіт 3-ПДФО, зокрема користувачів послуг p2p-обміну.

За словами співрозмовника агентства, ще два роки тому в Росії звітували про доходи від криптовалют "не більше кількох тисяч людей", а 2022 року ця кількість зросла вдвічі. За прогнозом Мачіхіна, кількість таких задекларованих доходів у країні продовжуватиме зростати "на 100% на рік мінімум".

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Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми.