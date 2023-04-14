"Укрнафта" повністю погасила податковий борг

"Укрнафта" сплатила 6,9 млрд грн податків до державного бюджету, тим самим повністю погасивши податкову заборгованість.

Як розповів директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький, ця сума становить близько 2,7% надходжень до зведеного державного бюджету (платежів, що контролюються ДПС), які в першому кварталі 2023 року становили 253,2 млрд грн.

"Ми повністю погасили заборгованість зі сплати податків і системно сплачуємо поточні платежі. На сьогодні "Укрнафта" не має прострочених зобов'язань перед податковою", – сказав Корецький.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією в мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд грн.