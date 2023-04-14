"Укрнафта" заплатить ще 285 мільйонів охоронцям часів Коломойського

АТ "Укрнафта" із 22 по 30 березня уклала півтора десятка угод з фірмою "Секьюрайті" про охорону своїх об’єктів в різних місцях України у поточному році на загальну суму 285 млн грн.

Як свідчать дані у системі Prozorrо, закупівлі провели без використання електронної системи, тобто жодної конкуренції не було, повідомляють Наші гроші.

Фірма "Секьюрайті" вже багато років надає послуги охорони "Укрнафті", яку до цієї зими контролював менеджмент групи "Приват".

За даними БізнесЦензору, у 2015 році "Укрнафта" заплатила цій фірмі за послуги 173 млн грн. Того року влада намагалась усунути групу Ігоря Коломойського від контролю над низкою державних нафтових компаній і саме охоронці компанії "Секьюрайті" заважали народним депутатам Мустафі Наєму і Сергію Лещенку потрапити в офіс "Укртранснафти". Тоді на місце конфлікту прибув сам Ігор Коломойський у супроводі свого охоронця Максима Донця, який у 2019 році став особистим охоронцем президента Володимира Зеленського.

На сайті "Укрнафти" єдина згадка про фірму "Секьюрайті" датована 2015 роком, коли компанія виправдовувала дії охоронців із недопущення депутатів.

У системі "Прозорро" це перші опубліковані контракти між "Укрнафтою" і "Секьюрайті". Їх оприлюднили після того, як восени 2022 року держава передала акції "приватних" акціонерів Міністерству оборони та змінила менеджмент у компанії. Зараз її очолює Сергій Корецький, колишній керівник компанії "WOG".

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Зміни в керівництві "Укрнафти" дали привід говорити про те, що групу Коломойського усунуто від потоків компанії. Однак фірма "Секьюрайті" однозначно пов’язана з охороною інтересів олігарха.

Наприклад, у 2020 році контракт на охорону із "Секьюрайті" уклала державна компанія "Центренерго". Йшлось про охорону офісу в передмісті Києва, у який представники держави намагались потрапити, щоб повернути контроль над держкомпанією. Тоді журналісти встановили, що компанії з групи Коломойського після обрання Зеленського президентом заробили 4 мільярди гривень на потоках "Центренерго".

Також послугами охоронців цієї фірми користався нардеп Олександр Дубинський, колишній працівник телеканалу "1+1" Коломойського.

Засновниками "Секьюрайті" є державна "Укрнафта" (49% статутного капіталу) і Олег Шайхет (51%), якого називали "правою рукою" Ігоря Палиці, близького соратника Коломойського. У 2003-2007 роках він сам очолював "Укрнафту".

Олег Шайхет очолював спецпідрозділ "Сокіл" УБОП у Волинській області. Це рідна область Палиці, від місцевого мажоритарного округу він обирався до Верховної Ради, очолював Волинську обласну раду.

У Олега Шайхета є син Сергій, у 2020 році він очолив Головне управління Нацполіції в Миколаївській області. Невдовзі після цього туди перереєструвалась фірма "Секьюрайті", яка раніше базувалась у Києві.

Зараз Ігор Палиця є нардепом із групи "За майбутнє", яка у Верховній Раді здебільшого голосує в унісон із бажаннями Офісу президента та "Слуги народу".