Влада Чехії оцінила витрати на українських біженців із початку війни в 1,2 мільярда євро

У Чехії загальні витрати на українських біженців із початку розв’язаної Росією війни склали 33,5 млрд чеських крон (понад 1,2 млрд євро).

Як повідомило Міністерство фінансів Чехії, найбільшими статтями витрат є соціальні виплати (майже 400 млн євро), охорона здоров'я (майже 216 млн євро) та виплати чеським громадянам і компаніям, які пропонували житло біженцям (майже 253 млн євро), передає Європейська правда.

За даними відомства, близько 100 тис. українських біженців почали працювати після прибуття до Чехії, тож вони повертають гроші в економіку країни.

Із початку російського вторгнення в Україну Чехія надала тимчасовий прихисток близько 504 тис. українських біженців, близько третини повернулися в Україну.

Станом на 1 квітня в Чехії перебувало близько 325 тис. українських біженців.

Раніше повідомлялося, що Румунія обмежить виплати допомоги біженцям з України.