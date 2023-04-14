Доходи Росії від експорту нафти за рік упали на 43%, – МEA

Нафтові санкції щодо Росії продемонстрували свій вплив: експорт російської нафти в березні став найвищим за три роки, а от доходи від нього знизилися майже наполовину порівняно з попереднім роком.

Як пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA), щоденний експорт російської нафти в середньому склав 8,1 млн барелів на день минулого місяця. Це найвищий показник з квітня 2020 року. Знижки, які робить РФ, залучають трейдерів, готових ризикувати, йдеться в щомісячному звіті МЕА, передає Європейська правда.

Водночас, доходи від експорту трохи відновилися після лютневих мінімумів, досягнувши $12,7 млрд. Але вони все одно є на 43% нижчими, ніж минулого року.

Проте, зауважує агентство, найближчими місяцями ситуація може ускладнитися, оскільки скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, до яких належить РФ, призведе до зростання цін на нафту.

Західні країни та їхні союзники затвердили кілька хвиль санкцій, щоб скоротити доходи Росії від експорту нафти, ключового джерела доходів для її національного бюджету.

Ці обмеження спрямовані на те, щоби обмежити можливості Кремля фінансувати його війну в Україні.

"Велика сімка" промислово розвинених країн та їх союзники з Європейського Союзу запровадили граничні ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти, які мають забезпечити подальший приплив енергоносіїв на світові ринки та одночасно обмежити доходи Росії.

Цінові обмеження ввели на додаток до заборон ЄС на імпорт майже всієї морської російської нафти та нафтопродуктів, позбавивши Кремль історично найбільшого енергетичного ринку. Заборони змусили Росію шукати альтернативні ринки на Близькому Сході та у Латинській Америці і розширювати постачання в Азії.