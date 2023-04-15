США у вересні нададуть Україні $5 мільярдів бюджетної підтримки

США надали уряду України бюджетної підтримки у розмірі $18 млрд через механізми Світового банку. Ще $4,9 млрд стануть доступними у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших організацій, дозволяє уряду (України, – ред.) надавати найважливіші послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії", – йдеться у повідомленні.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила про плани Вашингтона забезпечити Україну до вересня цього року додатковою фінансовою грантовою підтримкою, а також іншими формами допомоги.

Також, за її словами, коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця 2023 року.