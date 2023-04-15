Німеччина закликала запровадити санкції проти атомної енергетики РФ

Уряд Німеччини виступив за введення санкцій ЄС проти атомної промисловості Росії.

Про це повідомив віцеканцлер країни Роберт Габек, передає DW.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету", – наголосив він в інтерв'ю агентству dpa.



Росія, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій та складує на своїй території радіоактивні відходи. На думку Габека, Євросоюзу слід посилювати незалежність від Росії.



За його словами, привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія – виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", – наголосив віцеканцлер НІмеччини.



Габек вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо розпочати і не боятися рішучих дій і у цій сфері", – зазначив він.



Габек вже одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із Росії.

Як відомо, раніше Польща та країни Балтії запропонували включити в одинадцятий пакет санкцій ЄС сферу атомної енергетики Росії.