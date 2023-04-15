Україна планує наступного тижня розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.

На торгах було розподілено 100% доступної пропускної спроможності серед чотирьох учасників.

Як нагадали в "Укренерго", експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.