"Яндекс", донька Шойгу та російські спортсмени: Зеленський запровадив санкції проти майже 700 компаній та осіб (оновлено)

Президент Володимир Зеленський двома указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Відповідні укази №227/2023 та № 228/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Перший указ запроваджує санкції щодо 351 людини та 254 компанії. Під санкції потрапили компанії, які надають послуги в галузі інформаційних та цифрових технологій, виробники інтегральних схем, пов'язані з ринком інформаційних технологій. Зокрема, "Яндекс", "Компанія ВК", "Рамблер", ТОВ "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи", "Група компаній "Іннотех", АТ "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Другий указ вводить санкції проти 87 осіб, серед них – є російські спортсмени. Зокрема, плавець Антон Чупков, гімнаст Артур Далалоян, фігуристи Ілля Авербух, Марк Кондратюк, гімнастки Вікторія Лістунової та Світлана Хоркіна. Також обмеження застосували щодо доньки міністра оборони РФ, президентки федерації тріатлону країни Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука та українського підприємця Сергія Гаврильчука.