Німеччина відключає три останні атомні станції

Німеччина відключає три останні атомні електростанції в суботу в межах реалізації свого плану з повністю відновлюваного виробництва електроенергії до 2035 року

Як пише Reuters, реактори станцій Isar II, Emsland і Neckarwestheim II відключать опівночі, передає Європейська правда.

Після багаторічних коливань Німеччина пообіцяла остаточно відмовитися від ядерної енергетики після того, як 2011 року в Японії сталася катастрофа на АЕС Фукусіма.

Утім, остаточну відмову від атомної енергетики було відкладено з літа минулого року після того, як вторгнення Москви в Україну змусило Німеччину припинити імпорт російського викопного палива.

Ціни злетіли, і по всьому світу виникли побоювання нестачі енергії – але тепер Німеччина знову впевнена в постачанні газу і розширенні використання поновлюваних джерел енергії.

За даними Міністерства економіки, останні три станції забезпечували лише близько 5% виробництва електроенергії в Німеччині за перші три місяці цього року.

Минулого року атомна енергетика забезпечила 6% виробництва електроенергії в Німеччині порівняно з 44% від поновлюваних джерел.

Проте дві третини німців виступають за продовження терміну служби реакторів або підключення старих станцій до мережі, і тільки 28% підтримують поступову відмову від атомної енергетики.