Україні не вдалося розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна з 21 квітня призупиняє експорт електроенергії до Словаччини, який розпочався 17 квітня.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", розподілена пропускна потужність для експорту за цим напрямом на вказану дату становить 0 МВт, повідомляє галузеве видання ExPro.

За даними джерел видання на ринку, Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Раніше між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) була досягнута домовленість щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO). Однак вона досі не реалізована.

Як повідомлялося, з 17 до 19 квітня обсяг експортованої електроенергії до Словаччини склав 14,4 тис МВт-год. Таким чином, Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі (до 75 МВт) та до Молдови (до 650 МВт, проте потреба значно менша).