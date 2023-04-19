Mercedes остаточно пішов з Росії

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz завершив продаж своїх активів у Росії місцевій дилерській групі "Автодом", включаючи підмосковний автозавод (ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус").

За даними російського реєстру юридичних осіб, АТ "Автодом" стало власником 100% компанії-власниці заводу та ТОВ "Мерседес-Бенц Капітал Рус" (займалося лізингом, факторингом та страхуванням автомобілів) 18 квітня, повідомляє російський Інтерфакс.

Інформація про придбання дилером контролю над іншими місцевими структурами Mercedes поки не відображена в реєстрі.

Таким чином, дилер закрив угоду, яка була анонсована наприкінці жовтня, коли Mercedes офіційно оголосив про вихід з Росії та намір продати активи "Автодому".

До угоди увійшли частки у двох названих компаніях, а також у АТ "Мерседес-Бенц Рус" (офіційний дистриб'ютор у РФ), ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус" (лізингова "дочка") та ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус".

Сума угоди із продажу російських активів Mercedes не розкривалася. Однак "Автодом" повідомляв, що німецький концерн отримав опціон на зворотний викуп часток у переданих юрособах "за справедливу ринкову ціну, яка підлягає визначенню незалежним оцінювачем".

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"Автодом" ще має знайти партнера для відновлення роботи заводу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов у вересні заявляв, що йдеться про одного із китайських автовиробників.

Завод Mercedes-Benz в індустріальному парку "Єсипово" у Підмосков'ї будувався протягом двох років і відкрився навесні 2019 року. Його виробничі потужності розраховані на випуск за повним циклом 25-30 тис. автомобілів на рік. Першою моделлю підприємства став седан Е-класу. Планувалося поступово налагоджувати випуск позашляховиків GLE, GLC та GLS.

Російська дилерська група "Автодом" заснована наприкінці 1992 року і має 27 дилерських центрів у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі. Компанія спеціалізується на продажі та сервісному обслуговуванні автомобілів класів преміум та люкс, більшість із яких припинили офіційне постачання своїх авто на російський ринок.