У росіян зафіксували найвищий у світі рівень фінансової невизначеності

Найвищий рівень фінансової невизначеності серед громадян за підсумками глобального опитування зафіксовано у Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного асоціацією Gallup International у 56 країнах (всього було опитано 53,3 тисячі осіб у країнах, чиє населення становить приблизно дві третини світового), повідомляє російське інформагентство РБК.

У Росії опитування проводилося холдингом "Ромір". Учасників опитування запитували, чи хотіли б вони отримати додатковий бонус у вигляді одного щомісячного доходу прямо зараз або в подвійному розмірі через рік. Як пояснили соціологи, у поведінковій економіці таке питання ставлять для визначення рівня життя та фінансової стабільності в країні. Чим більше людей віддає перевагу відкладеній, але подвоєній виплаті, тим вище їх сприйняття економічної стабільності.

У Росії подвоєній виплаті через рік віддали перевагу всього 20% респондентів, одноразовій прямо зараз – 32%. Решта 48% опитаних не змогли вибрати один із двох варіантів. Така частка тих, хто не визначився, стала максимальною серед усіх країн.

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Автори дослідження зауважують, що чим вищий рівень життя в країні, тим більше її громадяни віддавали перевагу відкладеному, але більшому обсягу виплати.

Найбільші частки такого вибору були серед населення Швеції (75% респондентів), Нідерландів (59%), Японії (56%), Німеччини (55%), Великобританії (54%). Негайну виплату обирали насамперед у регіонах із низьким рівнем доходу: у країнах Середнього Сходу, Північної Африки та Латинської Америки. Найбільшу частку таких відповідей дослідники зафіксували в Нігерії (76%), Іраку (74%) та Пакистані (69%).

У середньому у світі 46% респондентів вважали за краще отримати додатковий дохід відразу, а готові почекати рік задля подвійної суми – 42%. Важко відповісти на запитання виявилося для 12% респондентів.

Частка росіян, готових зачекати на подвійний виграш, – одна з найнижчих у світі, свідчать результати опитування. Нижче вона лише у Косові. Дещо кращий результат у Пакистані, Нігерії, Іраку, Аргентині.

При цьому серед росіян була максимальною частка тих, хто не зміг відповісти. Друге місце з великим відривом займає Греція (39%).

За словами президента "Роміра" Андрія Мілєхіна, висока частка тих, хто відмовився відповідати на це "абстрактно-діагностичне" питання, говорить про якусь розгубленість і невизначеність у суспільстві.

Великий відсоток таких громадян може вказувати на їх невизначеність щодо того, якими будуть фінансова ситуація, соціальні інститути, правила життя в країні, погоджується завідувач лабораторії соціальної та економічної психології РАН Тимофій Нестік.