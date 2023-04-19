В Офісі президента хочуть знизити норму виплати дивідендів "Укрнафти" до держбюджету

Офіс президента підтримує ідею тимчасово знизити норматив виплати дивідендів ПАТ "Укрнафта" для забезпечення інвестиційної спроможності компанії.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передає Укрінформ.

"Зменшення нормативу виплати дивідендів є логічним кроком, адже компанії потрібно десь брати інвестиційний ресурс для розвитку, зокрема, для збільшення видобутку власної сировини (нафти) та виробництва вітчизняного палива. Ми розуміємо, що ці інвестиції важливі з точки зору національної безпеки", – сказав Шурма.

На його думку, зараз є прийнятним обговорення структури розподілу дивідендів реформованих держкомпаній з їхнім акціонером – державою. Для "Укрнафти", зокрема, може йтися про 2-4 роки пільгового режиму.

"Середній рівень такого розподілу в стратегічно важливих державних підприємствах зазвичай становить 50 на 50. Але в різних галузях може бути і співвідношення 70 на 30, наприклад. Враховуючи, що компанія "Укрнафта" була глибоко недоінвестована у попередні роки, то напевно, зниження нормативу виплати дивідендів до умовних 30% для цієї компанії у найближчі кілька років є розумною пропозицією", – вважає Шурма.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.