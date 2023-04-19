Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції з початку року на 23 мільярди
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Загалом, за указаний період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).
Зазначається, що в указаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд грн.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та Білорусі проти України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.
Так, у першому кварталі 2023 року відомство направило до правоохоронців 72 таких матеріали.
Як повідомлялося, у 2022 році Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.