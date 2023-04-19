Німеччина виділить Україні ще 111 мільйонів євро на реконструкцію

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні новий пакет допомоги інвестувавши додаткові кошти у розмірі 111 млн євро, зокрема, у житло для переміщених осіб та на підтримку українських муніципалітетів, наприклад у ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

Згідно з повідомленням Міністерства, державний секретар із питань розвитку, координатор уряду Німеччини з питань міжнародної допомоги Україні Йохен Фласбарт погодив пакет допомоги з віцепрем'єр-міністеркою України Іриною Верещук та міністром фінансів Сергієм Марченком, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливим. Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі стоятимемо на його боці на знак солідарності. І ми маємо переконатися, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню", – заявив Фласбарт.

Він підкреслив, що "йдеться також про інвестиції в майбутнє Європи, тому що сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загальноєвропейського процвітання".

Німеччина надала Україні 3,6 млрд євро у вигляді громадянської підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за результатами Spring Meetings у Вашингтоні, Україні вдалося домовитися про додаткову підтримку від Франції, Великої Британії та Німеччини на суму понад $5 млрд.