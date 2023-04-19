Heineken знайшов покупця на свій бізнес і йде з Росії

Нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у Росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.

Про це йдеться у пресрелізі до квартальної звітності компанії, оприлюдненому на її сайті.

"Ми продовжуємо працювати над передачею права власності на наш бізнес у Росії, на затвердження до органів влади РФ було подано заявку на схвалення (угоди з продажу бізнесу, – ред.), відповідно до місцевих вимог... Якщо ми отримаємо схвалення, ми ми повідомимо додаткові відомості про покупця та угоду", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Heineken у відповідь на критику європейських ЗМІ запевняв, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, однак цей процес гальмується через пошук підходящого покупця та необхідність зберегти роботу для російських працівників.

Компанія вказувала, що інвестувала у російський бізнес понад 1 мільярд євро, однак вже у 2022 році зафіксувала знецінення активів на 88 мільйонів євро і очікує збитків внаслідок його продажу на 300 млн євро. Heineken планує завершити угоду з продажу бізнесу в РФ у першій половині 2023 року.

Нідерландський концерн також виправдовував присутність своїх міжнародних брендів на ринку РФ необхідністю підтримувати роботу російського бізнесу. Водночас Heineken запевняв, що запуск нових брендів на російському ринку не отримував підтримки з боку глобального бізнесу.

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При цьому у другому кварталі минулого року нідерландський пивоварний концерн Heineken планував домовитися про продаж російських активів у другому півріччі 2022 року.

Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Зараз Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.