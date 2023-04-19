Банки зменшили видачу іпотечних кредитів у лютому в 5 разів, – НБУ

Банки України у лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн, що вп’ятеро менше, ніж у лютому 2022 року за кількістю таких кредитів, і на 69% – за обсягом.