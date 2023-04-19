П’ять країн "відмивають" російську нафту для подальшого перепродажу, – ЗМІ

За рік російської війни проти України найбільше за "відмиту" російську нафту заплатили країни ЄС. Так, п’ять країн збільшили імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони переробляють російські барелі на продукти, а потім продають їх країнам, які наклали санкції на російську нафту.

Згыдно з даними звіту Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), діяльність п’яти країн підриває цінову "стелю", встановлену для російської нафти, і допомагає Москві фінансувати війну проти України, передає enkorr.

"Наразі це легальний спосіб експорту нафтопродуктів до країн, які накладають санкції на Росію, оскільки походження продукту було змінено. Цей процес забезпечує надходження коштів у воєнну казну Путіна", – йдеться у звіті CREA.

В організації називають Китай, Індію, ОАЕ, Туреччину і Сінгапур "країнами-пральнями", які збільшили імпорт російської нафти після вторгнення в Україну торік у лютому. Вони також збільшили експорт нафтопродуктів до країн-обмежувачів цін, які наклали санкції на російську нафту, включно з країнами ЄС, Австралією, Японією, Велику Британією, Канадою та США.

"ЄС, G7 і Австралія продовжують імпортувати російське викопне паливо у вигляді нафтопродуктів з третіх країн, страхувати ці вантажі і транспортувати їх на своїх суднах", – сказав аналітик у сфері енергетики і співавтор доповіді Ісаак Леві.

За даними CREA, ЄС був найбільшим імпортером цих нафтопродуктів. На другому місці – Австралія. І більшість "відмитих" об’ємів такого палива переміщується на європейських судах.

За даними CREA, протягом року після лютневого вторгнення Росії в Україну п'ять країн-відмивачів збільшили морський імпорт російської сирої нафти на 140% порівняно з попереднім роком. Вони поглинають 70% російського нафтового експорту.

Водночас вони збільшили експорт нафтопродуктів на 26% до країн коаліції, яка обмежує ціни на російську нафту. Експорт до країн, які не беруть участі в обмеженні цін, зріс лише на 2%.

Російська нафта потрапляє в країни Заходу у вигляді дизельного пального, авіаційного палива й газойлю. За даними CREA, за 12 місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС витратив $19,3 млрд на ці продукти російського походження. У свою чергу Австралія витратила $8,74 млрд, США – $7,21 млрд, Велика Британія – $5,46 млрд, а Японія – $5,24 млрд.