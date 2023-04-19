Польща може переглянути перелік забороненої продукції з України

Польща, ймовірно, змінить перелік української сільськогосподарської продукції, ввезення якої заборонила минулої суботи, 15 квітня, у зв’язку з негативними наслідками для власних фермерів.

Як розповів міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, оголошений 15 квітня перелік забороненої до ввезення продукції може змінитися – скоріш за все, з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу, передає Європейська правда.

Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, міністр зазначив, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які везуть автомобільним та залізничним транспортом. Утім, транспортні засоби можуть для цього групувати, а не створювати трекер для кожної фури з вантажем.

"Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Не можу сказати, чи це буде 10, чи 20 машин – рішення буде за митною службою", – пояснив міністр.

Як повідомлялося, Польща заборонила ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції. Слідом за нею про запровадження тимчасової заборони на імпорт зерна, олійних культур та іншої аграрної продукції з України оголосили Угорщина та Словаччина, однак транзит вони не забороняли.

Пізніше стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.

Раніше для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно мали напрацювати нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.