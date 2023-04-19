Microsoft із 2019 року таємно виготовляє чіпи для навчання штучного інтелекту

Корпорація Microsoft із 2019 року таємно виготовляла чіпи для навчання штучнго інтелекту.

Як пише The Information, нині спільна група співробітників Microsoft і OpenAI вже має доступ до чіпів і може перевірити, наскільки добре вони працюють з останніми великими мовними моделями, такими як GPT-4, передає LIGA.net.

Це компанія робить задля того, щоб уникнути залежності від NVIDIA, яка є ключовим постачальником чипів для ШІ. У той час як NVIDIA намагається створити якомога більше чіпів, щоб задовольнити попит компаній, Microsoft шукає власні можливості та спосіб заощадити гроші на навчанні ШІ.

Повідомляється, що компанія прискорила роботу над Athena – проєктом зі створення чіпів для штучного інтелекту власного виробництва, які ймовірно застосовуватимуть вже наступного року для внутрішніх продуктів.

Майбутні ШІ-чіпи Microsoft не називає прямою заміною процесорам NVIDIA, однак вважає, що внутрішні зусилля можуть значно скоротити витрати на них.

Також наприкінці 2020 року Microsoft розглядала можливість розробки власних процесорів на архітектурі ARM для серверів і, можливо, навіть майбутнього пристрою Surface.

Раніше повідомлялося, що Alibaba інтегрує власний штучний інтелект у свої програми.