Європарламент доручив почати переговори про вступ Молдови до ЄС, про Україну поки не йдеться

Євросоюз має розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС до кінця 2023 року, після виконання владою країни дев’яти кроків, визначених Єврокомісією.

Ухвалення відповідної резолюції на засіданні 19 квітня підтримали 555 депутатів Європарламенту, 49 проголосували "проти" та 26 "утрималися".

У документі зазначається, що Молдова зазнає російського тиску та енергетичного шантажу, економічних потрясінь через війну в сусідній Україні, а також підтримуваних Кремлем спроб дестабілізувати проєвропейський уряд країни. Європарламент вітає лідерство президента Молдови Майї Санду та влади країни у вирішенні цих серйозних викликів.

Депутати Європарламенту також підтверджують свою підтримку перспективного членства Молдови в ЄС після того, як країна подала заявку в 2022 році, визнаючи прогрес уряду Молдови щодо реформ і рівня адаптації законодавства до європейського.

"Вони закликають до початку переговорів про вступ до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідних для початку переговорів", – йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Водночас Європарламент закликає уряд Молдови рішуче продовжувати реалізацію програми реформ у сфері демократії та верховенства права, просувати роботу над повною імплементацією Угоди про асоціацію країни з ЄС та поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, організовано протидіяти міжнародній та транснаціональній злочинності, а також просувати зусилля щодо підвищення енергетичної безпеки країни.

Щодо спроб дестабілізувати Молдову, резолюція закликає ЄС та його країни-члени негайно застосувати санкції до причетних. Депутати Європарламенту закликають Європейський Союз накласти санкції на молдовських олігархів-утікачів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, а також на їхні бізнес та політичні організації, а також екстрадувати обох олігархів до Молдови для суду над ними.

Європарламент також заклиав ЄС розширити санкції, включивши до них покарання за корупційні дії, які підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні інститути країни.

Євродепутати також закликають ЄС продовжувати підтримувати Молдову в досягненні енергетичної незалежності.

Як повідомлялося, влада України також неодноразово закликала ЄС розпочати переговори про вступ країни до ЄС вже 2023 року.