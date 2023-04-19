Україна може стати частиною європейського роумінгового простору вже наступного року, – Мінцифри

Україна може приєднатися до зони вільного телефонного роумінгу Roam like at home (RLAH) у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менше ніж за 12 місяців.

"Якщо говорити конкретно про сектор роумінгу, то на імплементацію (пакету законодавчих норм) у нас буде 12 місяців. ЄС планує провести оцінку виконання нами зобов'язань щодо роумінгу наступного року. Але в наших планах виконати імплементацію раніше, щоб м'яч опинився на полі ЄС для проведення оцінки до кінця року. Загалом – так, ми плануємо стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС до набуття членства", – повідомив керівник з розвитку політики у сфері телекомунікації Міністерства цифрової трансформації Тарас Стеценко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Стеценко уточнив, що, якщо все вдасться, Україна зможе приєднатися до єдиного роумінгового простору ЄС у 2024 році.

Раніше Кабмін завершив внутрішню процедуру щодо оновлення доповнення 17-3 угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аналогічну внутрішню процедуру днями виконала Рада ЄС.

Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі (як очікується, це має відбутися у травні) Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості приєднання до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

"Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", – повідомляв раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.