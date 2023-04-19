Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику розтрати 485 мільйонів арештованого майна

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави пособнику організатора розтрати арештованого майна на 485 млн грн.

"Суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4,026 млн грн пособнику організатора злочинної схеми розтрати арештованого майна на 485 млн грн", – сказано в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також на вказану особу покладено такі процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожним викликом до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

29 грудня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи.

Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.

Колишньому генеральному директору ДП "СЕТАМ" (травень 2016 – лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Упродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами в АРМА – від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.

Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується й може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.

У свою чергу гендиректор ДП "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.

На сьогодні встановлено чотири епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб. Раніше про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП "СЕТАМ", оцінювач, засновник та директор приватної компанії.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.