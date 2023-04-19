Підсанкційний російський банк у Будапешті закриє офіс у ЄС та повернеться до Росії

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) у Будапешті, який потрапив під американські санкції, закриває угорську штаб-квартиру та виходить із ЄС.

Як ідеться в заяві банку, після санкцій США МІБ втратив можливість здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в ньому Угорщини більше немає підстав для подальшої діяльності в Будапешті та ЄС загалом, передає Європейська правда.

"Банк розпочав релокацію діяльності штаб-квартири з Угорщини до Росії", – йдеться в заяві.

МІБ пропонує Угорщині невідкладно денонсувати угоду щодо розташування його штаб-квартири у Будапешті.

Нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. Також під санкції потрапив угорський дипломат, "командирований" у цей банк від Угорщини.