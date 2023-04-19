Fintech Farm Дубілета залучила $22 мільйона інвестицій

Британська компанія Fintech Farm, заснована трьома українцями Дмитром Дубілетом, Олександром Вітязєм та Миколою Безкровним у 2020 році, закрила раунд B на $22 млн. Лід-інвестором раунду виступив фонд Nordstar, а сам раунд є комбінацією еквіті та convertible loan.

Fintech Farm – платформа для запуску необанків у партнерстві з традиційними банками по всьому світі. Першим проєктом Fintech Farm став Leobank, який компанія запустила в Азербайджані з місцевим банком Unibank. Сьогодні цей проєкт має майже 1 млн активних клієнтів та вже вийшов у прибуток, пише AIN.UA.

Дубілет та Гороховський (а також ще кілька співзасновників) разом запускали Fintech Band і monobank. Згодом Дубілет вийшов із команди Fintech Band та із складу її акціонерів. Fintech Farm – один із його нових проєктів.

У січні 2022 року Fintech Farm залучив $7,4 млн інвестицій. Раунд очолили венчурний фонд Flyer One Ventures і фінтех-компанія Solid. Африканський маркетплейс Jiji та фонди TA Ventures, u.ventures, AVentures Capital також взяли участь.

У березні 2023 року Fintech Farm запустила Liobank у В’єтнамі, там партнером компанії виступив банк Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Сам проєкт – на стадії бети і працює тільки у Хошиміні та Ханої. Третім ринком для Fintech Farm стала Нігерія, там у стадії бета було запущено Fibo, який поки що працює лише у Лагосі.

Лід-інвестор угоди – фонд Nordstar зі штаб-квартирою в Лондоні. У нього в портфоліо – близько 20 компаній. Одна із останніх компаній, у яку фонд вклався разом з іншими інвесторами, – дубайська платформа Silkhaus, яка залучила $7,75 млн у листопаді 2022 року.

Зазначається, що ця інвестиція на $22 млн у Fintech Farm – поки найбільша для українських проєктів у 2023 році та одна з найбільших в український fintech за всю історію його існування.

Дубілет не розкриває оцінку компанії. За даними AIN.UA, оцінка компанія перевищує $100 млн.

Як стало відомо AIN.UA, один із учасників нового раунду для Fintech Farm – фонд Chrome Capital. Як і Nordstar, фонд також має штаб-квартиру у Лондоні. Серед співзасновників – Олександр Савін, який виступає його GP. Савін був серед співзасновників венчурного фонду Elbrus Capital, що оперував у Росії.

За словами Дубілета, Савін більше 20 років проживає у Британії та має британське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення він припинив діяльність у РФ та не інвестує там, це підтвердили і у Elbrus Capital.

Редакція AIN.UA також попросила докази, що у Chrome Capital в управлінні немає російських грошей. Дубілет продемонстрував аудит Chrome Capital від європейської компанії, яка підтвердила, що у фонду немає грошей від російських LP чи від компаній, які б оперували на російському ринку, отримуючи там прибуток.

Також Дубілет наголосив, що всі інвестори, з якими компанія Fintech Farm проводила новий раунд, пройшли due diligence та не мають стосунку до російських капіталів.

За словами Дубілета, компанія відмовлялась від співпраці з фондами, навіть якщо ті керуючи грошами трастових LP продовжували інвестувати у РФ після початку повномасштабного вторгнення.