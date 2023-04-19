США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка попри санкції допомагала Ірану виробляти дрони

Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній та осіб, які попри введені раніше санкції проти Ірану допомагали йому отримувати електроніку та обладнання для виробництва бойових дронів.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив обмеження проти однієї особи та шістьох організацій мережі ухилення від санкцій, що сприяла закупівлі електронних компонентів для дестабілізаційних військових програм Ірану, у тому числі тих, що використовуються в безпілотних літальних апаратах", – сказано в повідомленні OFAC, передає Укрінформ.

При цьому уточнюється, що санкції США введені проти керівника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній і постачальників PASNA, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Китаї.

"Мережа, проти якої сьогодні введені обмеження, закуповувала товари та технології для уряду Ірану та його оборонної промисловості й програм БПЛА. Мінфін США надалі запроваджуватиме санкції проти зусиль Ірану, спрямованих на закупівлі військових засобів, які посилюють регіональну небезпеку та глобальну нестабільність", – заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Мінфін США ввів санкції проти компанії PASNA у січні 2018 року через надання нею фінансової, матеріальної, технологічної та іншої підтримки організації Iran Electronics Industries (IEI), підпорядкованої міноборони Ірану.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що в обмін на відносно дешеві та ефективні безпілотники, які застосовуються для ударів по українській інфраструктурі, Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.