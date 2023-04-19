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"Укрзалізниця" заборонила перевезення продовольства до Словаччини

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"Укрзалізниця" заборонила перевезення продовольства до Словаччини
"Укрзалізниця" запровадила конвенційну заборону на транспортування продовольства до Словаччини.

"Забороняється прийом до перевезення вантажів для перевізника АТ "ЗССК Карго", – сказано в інформації компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Заборона поширюється на великий список продукції: на зернові, бобові, олійні, овочі, фрукти, цукор, спирт, мед та багато іншого.

Обмеження набуло чинності 19 квітня 2023 року і діятиме до його скасування.

"Укрзалізниця" також запровадила кілька конвенцій на імпорт продовольства до Польщі. Водночас до цієї країни прямують понад 3 тис. вантажних вагонів з агропродукцією.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини схвалив запровадження з 19 квітня заборони на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України, проте не обмежив їх транзит територією країни.

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