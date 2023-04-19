"Енергоатом" замовив у Westinghouse обладнання для Рівненської АЕС на 14 мільйонів євро

ДП "НАЕК "Енергоатом" 12 квітня без торгів уклало угоду з компанією Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція) про закупівлю обладнання для підвищення безпеки Рівненської АЕС на 13,8 млн євро.

Як повідомляється в системі "Прозорро", у лютому та квітні 2024 року виробник поставить дві системи довготривалого відведення тепла від системи герметичного огородження (СГО) для модернізації енергоблоків №1-2 РАЕС по 6,9 млн євро за комплект, пишуть Наші гроші.

Гарантія складає два роки після поставки, а строк служби – 30 років. Ці системи необхідні для збереження цілісності СГО і забезпечення надійного та ефективного функціонування системи зовнішнього охолодження корпусу реактора та підвищення рівня безпеки енергоблоків з реакторною установкою ВВЕР 440 в умовах запроектних аварій, що супроводжуються важким пошкодженням активної зони.

Аванс 20% оплатять за місяць після укладення угоди, аванс 30% – за півтора місяця після готовності продукції до відвантаження, а решту – протягом двох місяців після поставки.

Закупівлю провели без торгів через відсутність конкуренції з технічних причин. Загальна система довготривалого відведення тепла та її можливі конфігурації були запатентовані Westinghouse Electric Sweden AB у Європі, Німеччині та США, причому європейський та американський патенти підтверджені в Україні, німецький – у процесі.

Крім того, вона розробила для "Енергоатома" елемент вказаної системи – динамічний насосний агрегат із гідравлічною приводною турбіною. Тому замовник вирішив, що лише ця компанія може виготовити і поставити системи довготривалого відведення тепла від СГО для РАЕС.

Фірма-виробник Westinghouse Electric Sweden ABє швецькою філією американської компанії Westinghouse Electric Company. У 2017 році Westinghouse Electric Company збанкрутіла, а в 2018 році Toshiba продала її за $4,6 млрд компанії Brookfield Business Partners, яка є дочірнім підприємством канадської інвестиційної корпорації Brookfield. Торік інша "дочка" Brookfield Renewable Partners та канадська корпорація Cameco оголосили, що придбали Westinghouse Electric Company у Brookfield Business Partners у рамках угоди на $7,9 млрд, включно з боргом. Brookfield Renewable Partners та його інституційні партнери будуть володіти 51% акцій, а Cameco володітиме рештою 49%.