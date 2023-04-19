Російські виробники побутової техніки зупиняють виробництво через дешевий імпорт з Китаю, – ЗМІ

Завод побутової техніки Candy у російському Кірові, який належить китайській Haier, призупинив роботу через зростання конкуренції з боку дешевших марок, переважно із Китаю.

За словами чиновників місцевої адміністрації, завод побутової електроніки "Веста" (випускає пральні машини) призупинив роботу через затоварення, відсутність попиту, підвищення курсу валют та масового виходу на ринок дешевшої техніки китайських та російських марок, пише російський "Коммерсант".

"Лише через курс валют компанія втратила 15% прибутку", – пояснив кіровський чиновник. Курси долара та євро різко зросли 7 квітня, піднявшись до максимумів майже за рік: долар досяг 83,5 рубля, євро – 91,3 рубля. За даними Центробанку РФ, курс долара на 19 квітня встановлено на рівні 81,6 рубля, євро – 89,57 рубля.

Інший співрозмовник газети на ринку розповів, що з аналогічними проблемами зіткнулися заводи турецької Arcelik у підмосковному Липецьку. Вони випускають холодильники та пральні машини під брендами Indesit, Beko та іншими. Однак турецька компанія вирішила знизити вартість кінцевої продукції на 16% для завантаження потужностей, незважаючи на збитки.

Водночас у Міністерстві промисловості Кіровської області запевнили, що "Веста" (100% належить італійській Candy Hoover Group, головною компанією якої є китайська Haier Smart Home) "працює у штатному режимі". На заводі працює 546 співробітників, його потужності дозволяють випускати понад 2000 пральних машин на день.

Однак комерційний директор порталу Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив зупинку відвантаження Candy з російського заводу.

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За даними Holodilnik.ru, у лютому продажі телевізорів у Росії у штуках впали на 42% – до 196 тисяч, у грошах – вдвічі, до 7,1 млрд рублів; продажі пральних машин у штуках знизилися на 67% –до 249 тисяч, у грошах – на 42,6%, до 7,4 млрд рублів.

Найпопулярнішими брендами холодильників стали TCL, Midea та Nordfrost, пральних машин – Gorenje, Weissgauff та Renova. Продажі Indesit і Candy впали на 26% і 13% відповідно. При цьому покупці змушені обирати дешевшу техніку. Загалом середній чек пральної машини знизився на 3,6% – до 29,8 тис. рублів, а холодильників – на 13,3%, до 36,6 тис. рублів.

За словами керуючого директора напряму великої побутової техніки ДК "F+ tech" | Марвел" Дмитра Левіна, собівартість виробництва побутової техніки у Китаї чи Туреччині нижча, ніж у Росії. На його думку, російським виробникам потрібні економічні заходи підтримки, наприклад, податкові пільги.