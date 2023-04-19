Компанія Коломойського, через яку була відкрита справа Сенниченка, потрапила в АРМА

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Фонду держмайна та членами наглядової ради "Одеського припортового заводу" (так звана "справа Сенниченка") за заявою, яка була ініційована підсанкційним нардепом Олександром Дубінським.

Як пише повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні документи, які є в розпорядженні редакції, у самій компанії припускають, що такі дії зі сторони нардепа, ймовірно, обумовлені тим, що компанію "Укрнафтобуріння", пов’язану з бізнесменом Ігорем Коломойським, у 2020 році не допустили до співпраці з "Одеським припортовим заводом" через неконкурентні дії.

"При запропонованій компанією "Укрнафтобуріння" ціні в $77 за тонну карбаміду і $39,5 за тонну аміаку неможливо забезпечувати беззбиткову бізнес-модель [...] Завищена цінова пропозиція створювала ризик невиконання давальцем власних контрактних зобов’язань, наслідком чого були б регулярні зупинки виробничого процесу на Одеському припортовому заводі", – йшлося в повідомленні ОПЗ після відкриття справи.

Водночас у матеріалах НАБУ наголошується, що спроби провести конкурс зривались керівництвом ФДМУ та лояльним до фонду керівництвом заводу.

Сьогодні компанія "Укрнафтобуріння", в інтересах якої й було розпочато кримінальне провадження у "справі Сенниченка" перебуває під арештом та передана на баланс АРМА через те, що користувалася протиправним спецдозволом на видобування нафти, газу та конденсату.

"За матеріалами провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ПрАТ "НАК "Надра України", Державної служби геології та надр України, ПрАТ "Девон", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у період 2000-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби шляхом укладання та виконання договорів [...] вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки", – йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва.

Саме на місце "Укрнафтобуріння" (після виключення її з конкурсу щодо давальця на ОПЗ), було обрано компанію "Агро Газ Трейдинг", яка також фігурує у справі НАБУ.

Раніше в "Агро Газ Трейдинг" наголошували що зі звинуваченнями НАБУ не погоджуються та готові співпрацювати зі слідством бо їх робота з ОПЗ була прозора.