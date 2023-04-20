Вивели 500 мільйонів з ОПЗ та ОГХК: суд заочно арештував одного з учасників схеми
Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.
"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" становить понад 2 мільярди гривень.