Єврокомісія цього тижня представить новий пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

Європейська комісія цієї п’ятниці, 21 квітня, проінформує послів Євросоюзу про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох дипломатів.

За даними видання, Єврокомісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Зокрема, Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом існуючих обмежень, зокрема щодо запасних частин і обладнання, які Росія розгортає на полі бою проти України.

За словами чотирьох дипломатів, у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що цієї п'ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету.

На таких брифінгах Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, зі свого боку, можуть вказати на "червоні лінії" від своїх урядів.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує в межах нового пакету санкцій, серед іншого, зупинити імпорт російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", що йде до Німеччини та проходить через Польщу. Нинішні санкції ЄС на трубопровідну нафту не поширюються.

Також польська сторона пропонує повністю заборони імпорт із Росії природного газу, зокрема скрапленого, й алмазів, а також обмежити співпрацю в галузі ядерної енергетики.