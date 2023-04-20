Литва готова допомогти Україні експортувати до мільйона тонн зерна залізницею

Уряд Литви може допомогти Україні в експорті до 1 млн тонн зерна залізницею після того, як Польща тимчасово заборонила імпорт українського.

Про це повідомила міністерка економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, передає Інтерфакс-Україна.



"Клайпедський порт і Литовські залізниці можуть відіграти важливу роль у створенні імпульсу, щоб допомогти Польщі вирішити ситуацію, що склалася, і гарантувати експорт зерна за межі ЄС. Литва може допомогти безпечно перевезти залізницею з України до 1 млн тонн зерна. Це було б реальним рішенням для України та посібником для Польщі", – зазначила вона.



Водночас президент Асоціації литовських морських вантажних компаній Вайдотас Шилейко зазначив, що Клайпедський порт здатний переробляти понад 1 млн тонн зерна на рік, але через складну логістику більше ввозити неможливо.



"Литовські залізниці почали перевозити невеликі обсяги українського зерна через Польщу до порту Клайпеди у травні минулого року. Основна проблема тут – різні залізничні калібри: Україна та Литва досі використовують російські калібри, а Польща – європейські, це означає, що рухомий склад доводиться міняти на кордоні", – пояснив він.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС.

Для врегулювання цього питання очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала уряди п’яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу місцевим фермерам та обмежувальні заходи проти української продукції.